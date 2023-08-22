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Шунин: мне казалось, что Личка спокойный, но однажды он взорвался на собрании «Динамо»

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о характере главного тренера команды Марцела Лички.
Шунин: мне казалось, что Личка спокойный, но однажды он взорвался на собрании «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Когда Марцел только пришёл, мне казалось, что он спокойный. Но у нас было собрание, на котором Личка объяснял что-то. И в моменте он взорвался и начал сильно кричать», — цитирует Шунина «Чемпионат».

Личка возглавил команду перед началом сезона. Команда после пяти туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, набрав десять очков. 

Ранее Личка рассказал, какое напутствие дал Арсену Захаряну перед отъездом.

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