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Россиянин Грозин проведёт бой с кандидатом в UFC казахстанцем Кабардиевым

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Российский легковес Александр Грозин и кандидат в UFC казахстанец Магомед Кабардиев проведут поединок за звание чемпиона международного Гран-при «Наше Дело».
Россиянин Грозин проведёт бой с кандидатом в UFC казахстанцем Кабардиевым
  • © «Наше Дело»

Турнир бойцовской лиги «Наше Дело», в рамках которого состоится финал международного Гран-при в лёгком весе между Грозиным (22-4-1) и Кабардиевым (10-0), пройдёт в Москве 1 сентября.

Поединок между россиянином и казахстанцем станет соглавным событием вечера на мероприятии. Турнир «Наше Дело» возглавит противостояние в полусреднем весе между бойцом Артёмом Рофалем и Шовхалом Чурчаевым.

Также пройдёт поединок между тяжеловесами Павлом Шульским и Давидом Бархадуряном, звёздами поп-MMA Фаридом Ядуллаевым и Кириллом Лапшиным, Кристиной Степанян и Татьяной Постарнаковой, а также схватка по правилам тайского бокса Никиты Иванова и Ильи Гуненко.

Ранее российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян допустил, что может перейти в UFC.

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