Карпов: Ярошик покинул «Оренбург» из-за травмы годовалой дочери

Стала известна причина ухода Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«На днях в семье чеха случилась трагедия — его грудная дочь Николь упала в межлестничный пролёт оренбуржской гостиницы. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию», — сообщил Иван Карпов в Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас жизни девочки ничто не угрожает, но семья приняла решение покинуть Россию и вернуться в Чехию для реабилитации ребёнка.

Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и была одна ничья.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Оренбурга» назначен испанец Давид Деограсия.