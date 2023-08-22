Петржела: меня изначально удивило решение Ярошика приехать в Россию

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал увольнение Иржи Ярошика с поста наставника «Оренбурга».

«Меня изначально удивило его решение приехать в Россию. Конечно, дело в результате команды при Ярошике. Если были бы победы, он бы не ушёл. А сейчас стало очевидно, что лучше расстаться с командой раньше», — цитирует Петржелу Sport24.

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.

Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей во всех турнирах, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и одну игру сыграл вничью.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Оренбурга» назначен испанец Давид Деограсия.