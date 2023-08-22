Узнать больше

Петржела: меня изначально удивило решение Ярошика приехать в Россию

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал увольнение Иржи Ярошика с поста наставника «Оренбурга».
Петржела: меня изначально удивило решение Ярошика приехать в Россию
  • Gettyimages.ru

«Меня изначально удивило его решение приехать в Россию. Конечно, дело в результате команды при Ярошике. Если были бы победы, он бы не ушёл. А сейчас стало очевидно, что лучше расстаться с командой раньше», — цитирует Петржелу Sport24.

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. 

Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей во всех турнирах, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и одну игру сыграл вничью.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Оренбурга» назначен испанец Давид Деограсия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить