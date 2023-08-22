Алаев посетит заседание комитета УЕФА по безопасности на стадионах в сентябре

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев планирует посетить заседание комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах.

«Обязательно планирую поехать. Я очень благодарен коллегам, потому что комитет очень мне подходит. Я являюсь заместителем председателя комитета, поеду, будет установочное заседание, всё расскажу», — цитирует Алаева ТАСС.

Собрание пройдёт в сентябре в Италии.

Напомним, что 15 представителей России заняли места в органах Союза европейских футбольных ассоциаций на период до 2027 года.

Ранее Александр Алаев выразил надежду, что УЕФА в скором времени снимет санкции с России.