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Газзаев назвал игроков ЦСКА, которые соответствуют чемпионским амбициям

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы армейской команды на чемпионство в сезоне-2023/24.
Газзаев назвал игроков ЦСКА, которые соответствуют чемпионским амбициям
  • РИА Новости

«За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счёту в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь», — цитирует Газзаева СЭ.

19 августа ЦСКА в рамках пятого тура РПЛ уступил «Динамо» со счётом 1:2. Армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

В прошедшем сезоне подопечные Владимира Федотова завоевали серебряные медали в чемпионате, а также выиграли Кубок России.

Ранее Виктор Давила рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА.

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