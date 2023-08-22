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Агент Давилы считает, что отстранение российских команд — дело времени

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Игнасио Хименес, агент нападающего ЦСКА Виктора Давилы, высказался о переходе своего клиента в московский клуб.
Агент Давилы считает, что отстранение российских команд — дело времени
  • Gettyimages.ru

«Мы выбрали ЦСКА, потому что это большой клуб в России. Это хорошая возможность шагнуть в европейский футбол и двигаться вперёд! Вообще, мы думаем, что отстранение — дело времени», — цитирует Хименеса Sport24.

21 августа игрок перешёл из «Леона» в московский клуб. Контракт между сторонами рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на год.

Всего за «Леон» он сыграл в 106 матчах, забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее Давила рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА.

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