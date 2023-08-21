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Писарский — о ДТП: СМИ любят делать из мухи слона

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский дал комментарий по поводу ДТП.
Писарский — о ДТП: СМИ любят делать из мухи слона

«СМИ у нас любят делать из мухи слона. Я тоже человек и никак не застрахован от подобных случаев.

Хотел бы пожелать вам быть аккуратнее на дорогах. Берегите себя», — приводит слова Писарского пресс-служба «Крыльев».

ДТП с участием двух автомобилей марки Mercedes произошло на улице Ново-Садовой в Самаре 21 августа.

Игрок присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Он провёл за «Крылья» 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее в «Крыльях Советов» заявили, что Писарский не пострадал в ДТП.

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