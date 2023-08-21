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«Севилья» проиграла «Алавесу» в матче второго тура чемпионата Испании

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«Алавес» победил «Севилью» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
«Севилья» проиграла «Алавесу» в матче второго тура чемпионата Испании
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Manuel Serrano Arce

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Алавеса» забили Луис Риоха, Рубен Дуарте и Кике Гарсия, оформивший дубль.

У «Севильи» отличились Эрик Ламела, Рафаэль Мир. А защитник «Алавеса» Абделькадир Абкар забил в свои ворота.

«Алавес» набрал три очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Севильи» ноль очков.

Ранее Хосе Луис Мендилибар высказался о поражении от «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА.

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