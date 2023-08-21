«Севилья» проиграла «Алавесу» в матче второго тура чемпионата Испании
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- © Juan Manuel Serrano Arce
Встреча завершилась со счётом 4:3.
В составе «Алавеса» забили Луис Риоха, Рубен Дуарте и Кике Гарсия, оформивший дубль.
У «Севильи» отличились Эрик Ламела, Рафаэль Мир. А защитник «Алавеса» Абделькадир Абкар забил в свои ворота.
«Алавес» набрал три очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Севильи» ноль очков.
Ранее Хосе Луис Мендилибар высказался о поражении от «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА.