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Горячкина рассказала о нехорошем самочувствии во время финала Кубка мира по шахматам

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Российская шахматистка Александра Горячкина рассказала, что неважно себя чувствовала во время финала Кубка мира.

«Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился», — цитирует Горячкину ТАСС.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу в Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин оценил победу Горячкиной над Салимовой в финале Кубка мира.

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