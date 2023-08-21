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Федун: «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне

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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что в текущем сезоне клубам РПЛ можно бороться с «Зенитом».

«Ещё ничего не потеряно — можно биться! «Зенит» тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе победителей мячи забили Вендел (32-я, 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90+4). У столичной команды отличился Александр Соболев (81-я, пенальти). 

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.

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