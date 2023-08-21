Грова: «Локомотив» сделал «Айнтрахту» предложение о переходе Борре

Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре может перейти в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Херман Гарсия Грова в социальных сетях, предложение российского клуба устраивает «Айнтрахт», но сам Борре сомневается, что данный переход будет для него перспективным в нынешней ситуации.

27-летний форвард в сезоне-2022/23 провёл 47 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее представитель Борре опроверг информацию о предложении «Локомотива».