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Федун не видит причин для отставки Абаскаля с поста главного тренера «Спартака»

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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун не видит причин для отставки главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Федун не видит причин для отставки Абаскаля с поста главного тренера «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Вижу ли я причины для отставки? Не вижу! Ему надо помогать. С тренером надо общаться», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2023/24 команда набрала девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

20 августа «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 3:1 в матче пятого тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».

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