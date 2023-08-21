Кривцов: «Краснодар» полностью переиграл «Локомотив», мы заслуживали победы

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о ничьей с «Локомотивом» в матче 5-го тура РПЛ.

«Я считаю, что «Краснодар» наиграл на победу в этой игре. Жаль, что мы взяли всего лишь одно очко. У «Локомотива» не было ни одного момента, мы заслуживали выиграть этот матч. Но, к сожалению, у них один удар — гол. Мы полностью переиграли их на поле», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Игра пятого тура РПЛ с «Краснодаром» завершилась со счётом 1:1. В составе «быков» мяч забил Ильзат Ахметов (47-я минута). Эдуард Сперцян (22-я) не смог реализовать пенальти. У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90+7).

«Краснодар» с 13 очками делит первое место в турнирной таблице с екатеринбургским «Уралом». «Локомотив» (шесть очков) занимает десятую позицию.

Ранее Галактионов прокомментировал итоги матча пятого тура РПЛ с «Краснодаром».