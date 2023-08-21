Президент РФС Дюков заявил, что не является болельщиком «Зенита»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что не болеет за футбольный клуб «Зенит» в РПЛ.

«За мной закрепился статус болельщика «Зенита» — соответствует ли это действительности? Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равноудалён от всех клубов», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Функционер с 2008 года по 2017-й являлся президентом «Зенита». До 2019 года он был председателем совета директоров петербургского клуба.

В прошедшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда также одержала победу над ЦСКА в матче за Суперкубок страны.

Ранее защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.