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Защитник «Зенита» Алип: хотел бы попробовать себя в Европе

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Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Защитник «Зенита» Алип: хотел бы попробовать себя в Европе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом», — цитирует Алипа Sport24.

Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года. 14 декабря 2022-го «Зенит» выкупил защитника у «Кайрата».

В сезоне-2022/23 23-летний футболист сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Фенербахче» назвали ложью новость о предложении «Зениту» по Алипу.

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