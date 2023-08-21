Хавбек «Краснодара» Батчи — об интересе со стороны «Спартака»: я ничего не знаю об этом

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи отреагировал на информацию о том, что входит в сферу интересов московского «Спартака».

«Я ничего не знаю об этом. Сейчас я на 100% сфокусирован на «Краснодаре». Этот сезон я закончу здесь», — цитирует Батчи «РБ Спорт».

Ангольский футболист перешёл из «Шавиша» в «Краснодар» в сентябре 2022 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провёл за «быков» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.