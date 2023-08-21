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Глава РПЛ Алаев удивлён составом «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его удивил состав «Спартака» в матче 5-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Глава РПЛ Алаев удивлён составом «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«По игре «Зенит», мне кажется, был объективно сильнее, очень удивил состав «Спартака», тренеру виднее, он готовил команду, появление некоторых футболистов меня сильно удивило», — цитирует Алаева ТАСС.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У столичной команды отличился Александр Соболев (81-я, пенальти). 

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.

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