Глава РПЛ Алаев удивлён составом «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его удивил состав «Спартака» в матче 5-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«По игре «Зенит», мне кажется, был объективно сильнее, очень удивил состав «Спартака», тренеру виднее, он готовил команду, появление некоторых футболистов меня сильно удивило», — цитирует Алаева ТАСС.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У столичной команды отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.