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«Барселона» отдала ПСВ в аренду защитника сборной США Деста

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«Барселона» отдала американского защитника Сержиньо Деста в аренду нидерландскому ПСВ.
«Барселона» отдала ПСВ в аренду защитника сборной США Деста
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня, а также включает в себя право выкупа 22-летнего защитника нидерландским клубом, сообщает пресс-служба ПСВ.

Отмечается, что каталонская команда будет иметь право на процент от любой будущей продажи игрока.

За испанский клуб Деста провёл 72 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес опроверг информацию о несостоявшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна в каталонский клуб.

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