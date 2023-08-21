«Барселона» отдала ПСВ в аренду защитника сборной США Деста
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Арендное соглашение рассчитано до 30 июня, а также включает в себя право выкупа 22-летнего защитника нидерландским клубом, сообщает пресс-служба ПСВ.
Отмечается, что каталонская команда будет иметь право на процент от любой будущей продажи игрока.
За испанский клуб Деста провёл 72 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес опроверг информацию о несостоявшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна в каталонский клуб.