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Рябчук: прочувствовал атмосферу противостояния «Спартака» с «Зенитом»

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Футболист московского «Спартака» Олег Рябчук сказал, что прочувствовал атмосферу матчей против петербургского «Зенита».
Рябчук: прочувствовал атмосферу противостояния «Спартака» с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Я по-настоящему прочувствовал напряжённую атмосферу матча. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли. Они заслуживали лучшего результата. Надеюсь, в следующий раз мы их порадуем», — цитирует Рябчука РИА Новости.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. «Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

7 августа Рябчук подписал с красно-белыми контракт сроком на три года. Он будет играть под вторым номером. 

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.

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