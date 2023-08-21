Рябчук: прочувствовал атмосферу противостояния «Спартака» с «Зенитом»

Футболист московского «Спартака» Олег Рябчук сказал, что прочувствовал атмосферу матчей против петербургского «Зенита».

«Я по-настоящему прочувствовал напряжённую атмосферу матча. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли. Они заслуживали лучшего результата. Надеюсь, в следующий раз мы их порадуем», — цитирует Рябчука РИА Новости.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. «Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

7 августа Рябчук подписал с красно-белыми контракт сроком на три года. Он будет играть под вторым номером.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.