Василевский назвал бой Тактарова и Монсона жалким зрелищем

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский критически высказался о поединке экс-обладателя чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олега Тактарова и Джеффа Монсона.

«Я видел, что там была какая-то непонятная вообще история, не похожая ни на бокс, ни на MMA. Какая-то драка подвыпивших друзей в каком-то кабаке. Я говорил, что это будет жалкое зрелище. Так и получилось», — цитирует Василевского «Чемпионат».

19 августа Тактаров и Монсон не смогли определить победителя в боксёрском поединке в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Ранее сообщалось, что Тактаров и Монсон подписали контракт на бой по правилам ММА.





