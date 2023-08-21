Василевский назвал бой Тактарова и Монсона жалким зрелищем
«Я видел, что там была какая-то непонятная вообще история, не похожая ни на бокс, ни на MMA. Какая-то драка подвыпивших друзей в каком-то кабаке. Я говорил, что это будет жалкое зрелище. Так и получилось», — цитирует Василевского «Чемпионат».
19 августа Тактаров и Монсон не смогли определить победителя в боксёрском поединке в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Ранее сообщалось, что Тактаров и Монсон подписали контракт на бой по правилам ММА.