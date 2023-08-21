Вендел: Анюков попросил гол, но я умножил эту просьбу на два

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о победе петербургского клуба над «Спартаком» в пятом туре РПЛ.

«К Анюкову. Перед матчем он сказал мне, чтобы я отличился хотя бы один раз, а в итоге мне удалось забить два. Да, наш легендарный правый крайний защитник. Он попросил гол, но я умножил эту просьбу на два», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Семака.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.