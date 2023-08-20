Абаскаль: «Зенит» практически не создал опасных моментов у ворот «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что красно-белые не заслужили поражения в матче пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Команда хотела победить. Начало было позитивное, имели два момента. Были разрезающие передачи. После этого дали слишком много пространства сопернику. Во втором тайме кроме трёх моментов гостей практически ничего не позволили сопернику. Потеряли концентрацию в эпизоде со вторым голом Вендела. Был момент у Тео: на, забивай, делай 2:2! На мой взгляд, это было бы очень справедливо. Соперник практически не создавал моменты у наших ворот. Мы должны продолжать работать и исправлять те ошибки, которые у нас есть сейчас», — заявил на пресс-конференции Абаскаль.

Абаскаль также поблагодарил болельщиков «Спартака» за шумную поддержку.

«Впервые почувствовал такую атмосферу на домашнем стадионе! Спасибо нашим фанатам, хотим дать им дополнительные причины приходить снова и поддерживать нас! Мы перед ними в долгу. Постараемся отплатить им той же монетой», — добавил Абаскаль.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Подопечные Сергея Семака набрали десять очков и поднялись на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.





