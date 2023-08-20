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Семак заявил, что у «Зенита» есть исполнители под нынешнюю модель игры

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что петербургская команда смогла перестроиться после ухода Малкома.

«Прошлогодний «Зенит» лучше нынешнего? У нас есть исполнители под нынешнюю модель игры, конечно, футбол отличается. Если уберём зависть и злость, то увидим что-то хорошее, а не только плохое. Вопрос с подковыркой: но мы и к этому готовы, за это тоже спасибо», — заявил Семак на пресс-конференции.

Тренер «Зенита» также считает, что Вендел находится в хорошей физической форме.

«Мы давно знаем его возможности, в том числе работоспособность. Были вопросы по игровому тонусу, но дали ему почувствовать его через предыдущие матчи. Когда есть мастерство — оно есть всегда. Был брак, но он был не только у него. У Эраковича, Кассьерры, Барриоса в том числе. Даём им время, чтобы они набрали форму», — добавил Семак.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Семака.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.





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