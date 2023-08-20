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Мостовой считает назначение Карасёвым пенальти в ворота «Зенита» чудовищной ошибкой

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение по назначению арбитром Сергеем Карасёвым пенальти в ворота «Зенита» в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком».

«Решение Сергея Карасёва назначить пенальти в ворота «Зенита» считаю чудовищной ошибкой. Нельзя давать такие 11-метровые. Что это за фол? Александр Соболев стоит спиной к воротам. Вильмар Барриос ростом 160 см борется с ним за мяч и чиркает по нему мизинцем или ногтем. Что там было-то? Давайте тогда вообще привязывать руки футболистам. Колумбиец разве играл ею или намеренно мешал сопернику? Но судья пошёл смотреть VAR, указал на точку и возродил интригу. Ошибки бывают у всех арбитров, но в РПЛ их многовато», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

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