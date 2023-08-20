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Абаскаль: жёлтая карточка Игнатову убила игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что остался недоволен работой главного арбитра матча пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом» Сергея Карасёва.

«Жёлтая карточка Игнатову убила игру, потому что он больше не мог идти в прессинг. Позорное решение. Нет другого слова. Что это? Всё было хорошо. Она абсолютно необоснованно показана. Крайне неоднозначное решение арбитра. Нам пришлось его заменить. Такие матчи всегда интенсивны, дайте ребятам показать шоу», — заявил Абаскаль на пресс-конференции.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. Михаил Игнатов получил предупреждение на десятой минуте.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.

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