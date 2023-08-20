Гендиректор «Зенита» Медведев считает заслуженной победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе петербургского клуба в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком».

«Победный матч, эмоции хорошие. Победа абсолютно заслуженная», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

Ранее сообщалось, что матч пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» посетили почти 34 тысячи человек.