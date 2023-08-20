Семак — о победе над «Спартаком»: доволен результатом, двигаемся дальше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче пятого тура чемпионата России.

«Как часто бывает в таких матчах, игра была эмоциональная. У нашей команды присутствовал излишний брак. Возможно, из-за нервозности. В целом контролировали матч. Если бы не пенальти, можно было бы более спокойно завершить игру. В целом доволен результатом. Поздравляю с победой. Двигаемся дальше», — сказал Семак на пресс-конференции.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

Ранее сообщалось, что матч пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» посетили почти 34 тысячи человек.