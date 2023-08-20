«Спартак» отыграл один гол в матче с «Зенитом»

«Спартак» отыграл один мяч в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Карасёв назначил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра VAR. Мяч попал в руку защитника петербургского клуба Барриоса и немного изменил направление полёта.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал 11-метровый удар в матче с «Зенитом» на 80-й минуте.

Счёт в матче — 2:1.

Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил шансы московского «Спартака» попасть в тройку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.