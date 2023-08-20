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«Челси» в большинстве уступил «Вест Хэму» в матче второго тура АПЛ

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«Челси» в гостях потерпел поражение в лондонском дерби в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу с «Вест Хэмом».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу молотобойцев.

В составе победителей мячи забили Найеф Агер (7-я минута), Майкл Антонио (53-я), Лукас Пакета (95-я, пенальти). У проигравших отличился Карни Чуквуэмека (28-я).

У «Челси» пенальти не забил Энцо Фернандес (43-я). «Вест Хэм» после удаления во втором тайме Агера (67-я) доигрывал матч в меньшинстве.

«Челси» в матче третьего тура сыграет дома 25 августа с «Лутон Таун», «Вест Хэм» на следующий день в гостях встретится с «Брайтоном».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» объявил о переходе в команду полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

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