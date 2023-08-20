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Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе

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Адьям Кузяев, отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал дебютный гол футболиста в матче второго тура с «Брестом».
Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе
  • РИА Новости

«К сожалению, проиграли. Но команда прибавляет. Сегодня создали несколько хороших моментов. Рад, что Далер забил гол! Дай Бог, чтобы дальше продолжал работать в таком духе», — цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».

Матч прошёл в Гавре на стадионе «Стад Осеан» и завершился со счётом 2:1.

Российский полузащитник Далер Кузяев провёл на поле весь матч и отметился дебютным голом.

Напомним, что Кузяев подписал контракт с французским клубом на правах аренды в летнее трансферное окно. До этого он выступал в «Зените».

Ранее «Гавр» с Кузяевым сыграл вничью с «Монпелье» в первом туре Лиги 1.

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