Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе
- РИА Новости
«К сожалению, проиграли. Но команда прибавляет. Сегодня создали несколько хороших моментов. Рад, что Далер забил гол! Дай Бог, чтобы дальше продолжал работать в таком духе», — цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».
Матч прошёл в Гавре на стадионе «Стад Осеан» и завершился со счётом 2:1.
Российский полузащитник Далер Кузяев провёл на поле весь матч и отметился дебютным голом.
Напомним, что Кузяев подписал контракт с французским клубом на правах аренды в летнее трансферное окно. До этого он выступал в «Зените».
Ранее «Гавр» с Кузяевым сыграл вничью с «Монпелье» в первом туре Лиги 1.