Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал дебютный гол футболиста в матче второго тура с «Брестом».

«К сожалению, проиграли. Но команда прибавляет. Сегодня создали несколько хороших моментов. Рад, что Далер забил гол! Дай Бог, чтобы дальше продолжал работать в таком духе», — цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».

Матч прошёл в Гавре на стадионе «Стад Осеан» и завершился со счётом 2:1.

Российский полузащитник Далер Кузяев провёл на поле весь матч и отметился дебютным голом.

Напомним, что Кузяев подписал контракт с французским клубом на правах аренды в летнее трансферное окно. До этого он выступал в «Зените».

Ранее «Гавр» с Кузяевым сыграл вничью с «Монпелье» в первом туре Лиги 1.