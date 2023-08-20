В «Спартаке» сообщили, что игру с «Зенитом» посетят 35 тысяч человек

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько болельщиков смогут присутствовать на матче пятого тура с «Зенитом».

«На стадионе будет около 35 тыс. болельщиков. Что касается дождя, то это стихия, сильный дождь. Сейчас на трибунах всё хорошо», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

У «Спартака» появятся Свинов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рыбчук, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, Промес, Соболев.

В составе «Зенита» с первых минут выйдут Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил шансы московского «Спартака» попасть в тройку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.