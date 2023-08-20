Загитова — о занятиях актёрским мастерством: мне очень нравится, в какую сторону я меняюсь

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об эмоциях от занятий на курсах актёрского мастерства.

«Мне прям очень нравится, в какую сторону я меняюсь. Занятия актёрским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки. Помогает лучше понять себя, познать окружающий мир», — написала Загитова в социальных сетях.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.