Мартино: от матча к матчу Месси подтверждает свой статус лучшего футболиста в мире

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино оценил игру нападающего команды Лионеля Месси.

«Когда речь заходит о Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Лучше похвалы быть не может. И Месси подтверждает свой статус от матча к матчу. Он пришёл сюда, чтобы побеждать и соревноваться», — сказал Мартино после матча на пресс-конференции.

В финале Кубка лиг его команда обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). «Интер Майами» завоевал первый трофей в карьере.

Для аргентинца это 44-й трофей в карьере. Месси также стал лучшим бомбардиром турнира, забив десять голов.

Ранее сообщалось, что Месси уступил капитанскую повязку Йедлину, чтобы тот поднял трофей «Интер Майами».