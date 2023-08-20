Мартино: от матча к матчу Месси подтверждает свой статус лучшего футболиста в мире
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«Когда речь заходит о Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Лучше похвалы быть не может. И Месси подтверждает свой статус от матча к матчу. Он пришёл сюда, чтобы побеждать и соревноваться», — сказал Мартино после матча на пресс-конференции.
В финале Кубка лиг его команда обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). «Интер Майами» завоевал первый трофей в карьере.
Для аргентинца это 44-й трофей в карьере. Месси также стал лучшим бомбардиром турнира, забив десять голов.
Ранее сообщалось, что Месси уступил капитанскую повязку Йедлину, чтобы тот поднял трофей «Интер Майами».