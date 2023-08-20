Каряка: думаю, у Захаряна получится в Испании

Бывший футболист «Динамо» Андрей Каряка высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Думаю, у Захаряна получится в Испании. Арсен ещё молодой парень, есть время на адаптацию. У него есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад». Понятно, что ему в начале будет нужна поддержка тренера, команды, но, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что все стороны в сделке по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» были настроены конструктивно.