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УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи в еврокубках до конца сезона-2023/24.

Как сообщает пресс-служба организации, «Динамо» предлагается совместно с соответствующими органами власти реализовать стратегию по искоренению насилия в футболе.

7 августа в столице Греции произошла массовая драка между болельщиками АЕК и «Динамо», в результате которой один человек погиб, восемь получили ранения, 96 были задержаны.

В итоге первый матч состоялся 15 августа и завершился победой АЕК со счетом 2:1. Во втором матче команды сыграли вничью 19 августа (2:2).

Ранее сообщалось, что УЕФА не пригласит клуб из Саудовской Аравии в Лигу чемпионов.

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