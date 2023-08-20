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The Sun: аргентинец Рольхейсер может перейти из «Эстудиантеса» в «Зенит»

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Аргентинский нападающий «Эстудиантеса» Бенхамин Рольхейсер может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

Сине-бело-голубые близки к согласованию трансфера с «Эстудиантесом», сообщает The Sun.

Сумма сделки оценивается в €14 млн.

23-летний хавбек находился в сфере интересов трёх клубов Английской премьер-лиги: «Ньюкасла», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

В составе «Эстудиантеса» Рольхейсер провёл 65 матчей, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что нападающий «Бенфики» Давид Нерес может не перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.

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