The Sun: аргентинец Рольхейсер может перейти из «Эстудиантеса» в «Зенит»

Аргентинский нападающий «Эстудиантеса» Бенхамин Рольхейсер может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

Сине-бело-голубые близки к согласованию трансфера с «Эстудиантесом», сообщает The Sun.

Сумма сделки оценивается в €14 млн.

23-летний хавбек находился в сфере интересов трёх клубов Английской премьер-лиги: «Ньюкасла», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

В составе «Эстудиантеса» Рольхейсер провёл 65 матчей, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Бенфики» Давид Нерес может не перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.