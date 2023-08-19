Сёмин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: праздники закончились, там начнутся будни

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин отреагировал на переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Будущее Арсена зависит от него. Нужно принять требования тренера и команды. Кроме того, там серьёзная конкуренция. Праздники закончились, там начнутся будни», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее «Реал Сосьедад» на русском языке поприветствовал Захаряна.