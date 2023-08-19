Чесноков не сомневается в попадании Медведева на Итоговый турнир ATP

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков уверен, что Даниил Медведев уже не опустится ниже восьмого места по итогам тура 2023 года Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я думаю, что Медведев попадёт на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, главное, чтобы 27-летний россиянин не получил травму.

Медведев на сегодняшний день занимает третье место в рейтинге ATP. Итоговый турнир пройдёт с 12 по 19 ноября в Турине. Его действующим победителем является Джокович.

Ранее Чесноков заявил, что у Дарьи Касаткиной не было шансов обыграть Арину Соболенко.