Президент ХК «Динамо» сообщил, что состав команды полностью укомплектован

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин дал понять, что команда готова к старту в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Мы сегодня команду укомплектовали. Дополнительных просьб от тренерского штаба не поступало, поэтому я к акционерам за дополнительными деньгами не хожу. Понадобится — будем усиливать», — цитирует Воронина ТАСС.

По его словам, перед коллективом Алексея Кудашова поставлена задача попасть «по крайней мере в призовую тройку».

«Динамо» в стартовом матче чемпионата 2 сентября примет на своём льду петербургский СКА. Бело-голубых, в том числе в межсезонье, усилили нападающий Никита Гусев и защитник Игорь Ожиганов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил минское «Динамо» в товарищеском матче.