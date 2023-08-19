Президент ХК «Динамо» сообщил, что состав команды полностью укомплектован
«Мы сегодня команду укомплектовали. Дополнительных просьб от тренерского штаба не поступало, поэтому я к акционерам за дополнительными деньгами не хожу. Понадобится — будем усиливать», — цитирует Воронина ТАСС.
По его словам, перед коллективом Алексея Кудашова поставлена задача попасть «по крайней мере в призовую тройку».
«Динамо» в стартовом матче чемпионата 2 сентября примет на своём льду петербургский СКА. Бело-голубых, в том числе в межсезонье, усилили нападающий Никита Гусев и защитник Игорь Ожиганов.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил минское «Динамо» в товарищеском матче.