Президент «Урала» Иванов оценил лидерство в РПЛ фразой «работа даёт плоды»
«Будем стараться ещё больше работать. Тяжёлая работа даёт свои плоды. Цели на сезон остаются прежними, мы их не меняли, потому что прошло всего пять туров», — цитирует Иванова РИА Новости.
Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов с пенальти на 49-й минуте матча.
Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Балтика» (три очка) — 14-я.
Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды над «Балтикой».