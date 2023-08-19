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Президент «Урала» Иванов оценил лидерство в РПЛ фразой «работа даёт плоды»

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов после победы над «Балтикой» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что высокое место в турнирной таблице является результатом тяжёлой работы команды.

«Будем стараться ещё больше работать. Тяжёлая работа даёт свои плоды. Цели на сезон остаются прежними, мы их не меняли, потому что прошло всего пять туров», — цитирует Иванова РИА Новости

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов с пенальти на 49-й минуте матча.

Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Балтика» (три очка) — 14-я.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды над «Балтикой».

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