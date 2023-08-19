Захарян признался, что сразу принял предложение от «Реал Сосьедад»

Полузащитник сборной России по футболу дал понять, что долго не раздумывал о переходе в испанский «Реал Сосьедад».

«Я сразу принял предложение. Попросил руководство клуба из Страны Басков как можно быстрее осуществить трансфер. Я давно слежу за испанским футболом и знаю о достижениях «Реал Сосьедад». Я рад быть частью такого большого клуба», — цитирует Захаряна Marca.

По словам экс-хавбека московского «Динамо», он сделает всё от себя зависящее, чтобы как можно больше принести пользы команде.

«Это невероятно. Моя мечта сбылась. Я буду играть в Лиге чемпионов», — добавил Захарян.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-28/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

«Реал Сосьедад» является двукратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Кубка страны.

Ранее тренер «Реал Сосьедад» заявил, что Захарян может дебютировать в игре с «Лас-Пальмасом».