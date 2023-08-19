Захарян попрощался с «Динамо» после перехода в «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян попрощался с московским «Динамо» после подписания контракта с испанским «Реал Сосьедад».

«Динамо», спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо!» — написал футболист в соцсетях.

Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-28/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых.