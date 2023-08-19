Узнать больше

Тестовые соревнования по плаванию в Сене отменили из-за сомнений в качестве воды

Короткая ссылка
Соревнования по плаванию, которые должны были пройти в рамках тестовых соревнований по паралимпийскому триатлону в Париже, отменены из-за сомнений в качестве воды в Сене.
Тестовые соревнования по плаванию в Сене отменили из-за сомнений в качестве воды
  • AP
  • © Aurelien Morissard

По информации RMC Sport, соревнования по паратриатлону были отменены в последний момент, поэтому пройдут соревнования только по дуатлону (бег и велогонка).

Напомним, что 6 августа из-за неудовлетворительного качества воды в Сене были отменены соревнования Кубка мира по плаванию на открытой воде.

Ранее сообщалось, что более 50 триатлонистов заболели после соревнований по морскому плаванию в Сандерленде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить