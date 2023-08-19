Тестовые соревнования по плаванию в Сене отменили из-за сомнений в качестве воды

Соревнования по плаванию, которые должны были пройти в рамках тестовых соревнований по паралимпийскому триатлону в Париже, отменены из-за сомнений в качестве воды в Сене.

По информации RMC Sport, соревнования по паратриатлону были отменены в последний момент, поэтому пройдут соревнования только по дуатлону (бег и велогонка).

Напомним, что 6 августа из-за неудовлетворительного качества воды в Сене были отменены соревнования Кубка мира по плаванию на открытой воде.

Ранее сообщалось, что более 50 триатлонистов заболели после соревнований по морскому плаванию в Сандерленде.