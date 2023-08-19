«Чемпионат»: ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля
«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», — передаёт слова источника «Чемпионат».
СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца за €7—8 млн. Отмечалось, что бело-голубых смущает поведение полузащитника в ЦСКА и предыдущих клубах.
В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее агент Карраскаля заявил, что очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе.