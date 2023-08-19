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«Чемпионат»: ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль готовится перейти в «Динамо».

«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», — передаёт слова источника «Чемпионат».

СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца за €7—8 млн. Отмечалось, что бело-голубых смущает поведение полузащитника в ЦСКА и предыдущих клубах.

В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Карраскаля заявил, что очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе.

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