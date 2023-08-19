Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, кого он считает лучшим вратарём в истории футбола.

«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарём всех времён, но это не так. Для меня лучший Касильяс, который играл за самый большой клуб Европы и выигрывал всё в клубе и сборной», — цитирует Буффона Football Tweet.

2 августа итальянец объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником «Пармы». За клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее сообщалось, что Буффон получил должность в сборной Италии.