Эрмель: в «Реале» нет разочарования по поводу истории Мбаппе и ПСЖ

Стала известна реакция мадридского «Реала» на ситуацию нападающего Килиана Мбаппе и «Пари Сен-Жермен».

«В «Реале» нет разочарования, потому что не было и надежд на трансфер. Даже когда Мбаппе был вне состава, разговоры мадридцев касались факта, что это история исключительно между Килианом и ПСЖ», — цитирует журналиста Фредерика Эрмеля RMC Sport.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее появилась информация, что игрок вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике включит Мбаппе в состав на матч ПСЖ с «Тулузой» в чемпионате Франции.