Узнать больше

Энрике поблагодарил Неймара за его поведение в ПСЖ

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал переход нападающего Неймара в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Переезд Неймара — это хорошо для всех. Я должен поблагодарить его за поведение, которое он демонстрировал с момента моего прихода. Он — игрок мирового класса», — цитирует Энрике PSG Talk.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. По информации СМИ, трансфер форварда обошёлся в €90 млн, а сам бразилец в новом клубе заработает €300 млн за два года, не считая бонусов и спонсорских контрактов.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал причины своего перехода в «Аль-Хиляль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить