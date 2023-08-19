Энрике поблагодарил Неймара за его поведение в ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал переход нападающего Неймара в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Переезд Неймара — это хорошо для всех. Я должен поблагодарить его за поведение, которое он демонстрировал с момента моего прихода. Он — игрок мирового класса», — цитирует Энрике PSG Talk.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. По информации СМИ, трансфер форварда обошёлся в €90 млн, а сам бразилец в новом клубе заработает €300 млн за два года, не считая бонусов и спонсорских контрактов.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал причины своего перехода в «Аль-Хиляль».