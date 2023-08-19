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Джонсон вышел на бой с Петровским под песню Зыкиной

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон выбрал оригинальный способ появиться на волейбольной арене «Динамо» перед поединком с россиянином Марком Петровским.

Боксёр из США вышел на бой под аранжировку песни Людмилы Зыкиной «Течёт река Волга».

Турнир проходит в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

Ранее Джонсон рассказал, что для него означает футболка с Путиным.

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