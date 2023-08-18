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Ещенко — о шансах «Спартака» на чемпионство: красно-белые всегда борются за высокие места

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает московский клуб одним из главных фаворитов чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Спартак» всегда борется за высокие места. Посмотрим, сможет или нет. В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили третьими, хотя можно было и за первое попытаться бороться», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

По итогам четырёх туров «Спартак» с девятью очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (12).

Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Спартаку» по силам обыграть «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ.

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