Ещенко — о шансах «Спартака» на чемпионство: красно-белые всегда борются за высокие места
«Спартак» всегда борется за высокие места. Посмотрим, сможет или нет. В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили третьими, хотя можно было и за первое попытаться бороться», — цитирует Ещенко «Чемпионат».
По итогам четырёх туров «Спартак» с девятью очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (12).
Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Спартаку» по силам обыграть «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ.